«В демоверсию Angry Birds сыграли на Международной космической станции»

– Больше всего эпидемия сказалась на моих поездках и выступлениях. Я должен был выступать на 10 мероприятиях, в том числе с лекцией в Москве, и все отменены. На деятельность портфельных компаний COVID-19 пока не повлиял, работа замедлилась лишь слегка. У меня в день по пять переговоров онлайн сейчас. Мы планировали конференцию Slush во Вьетнаме, она пройдет в дистанционном формате. Как раз перед закрытием границ я успел съездить в парламент Эстонии. Планировал поехать на переговоры в Нарву, обсудить возможность скоростной железнодорожной ветки на Санкт-Петербург, они отменены. В остальном проект строительства тоннеля идет по плану.