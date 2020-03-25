«В демоверсию Angry Birds сыграли на Международной космической станции»
Питер Вестербака – акционер и бывший директор по маркетингу Rovio Entertainment, разработчика игры Angry Birds. С 2009 г. игру скачали 4,5 млрд раз. Angry Birds – не просто игра, а зонтичный бренд для игр, фильмов, напитков, футболок и других товаров. Выручка группы Rovio в 2019 г. составила 289,1 млн евро.
C 2008 г. Вестербака занимается организацией крупнейшей в Финляндии конференции для стартаперов – Slush, сам читает лекции по предпринимательству и маркетингу. Уволившись из Rovio в 2016 г., он вложил деньги в несколько десятков технологических стартапов, а теперь хлопочет о строительстве железнодорожного тоннеля между Хельсинки и Таллином, проекте на 15 млрд евро. В прошлом году основанная Вестербакой FinEst Bay Area Development подписала предварительное соглашение об инвестировании, а также меморандум о взаимопонимании с тремя государственными корпорациями Китая – China Railway International, China Railway Engineering и China Communications Construction. Контроль будет у финской стороны, уверяет Вестербака, нужные средства FinEst привлечет за счет кредитов.
Вестербака обещает построить в Финляндии и Эстонии аналог Кремниевой долины, только лучше. А тоннель будет способствовать сотрудничеству и общению стартаперов обеих стран. Проект прибалтийской Кремниевой долины уже окрестили «Тальсинками».
Скептики называют Вестербаку прожектером и сомневаются, что тоннель удастся построить и окупить. «Ведомости» разбирались, насколько Вестербаке удалось продвинуться в своих начинаниях и грозит ли им что-то из-за пандемии COVID-19.
– Больше всего эпидемия сказалась на моих поездках и выступлениях. Я должен был выступать на 10 мероприятиях, в том числе с лекцией в Москве, и все отменены. На деятельность портфельных компаний COVID-19 пока не повлиял, работа замедлилась лишь слегка. У меня в день по пять переговоров онлайн сейчас. Мы планировали конференцию Slush во Вьетнаме, она пройдет в дистанционном формате. Как раз перед закрытием границ я успел съездить в парламент Эстонии. Планировал поехать на переговоры в Нарву, обсудить возможность скоростной железнодорожной ветки на Санкт-Петербург, они отменены. В остальном проект строительства тоннеля идет по плану.