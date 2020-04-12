Я думаю, в следующие 12 месяцев особенно вырастет уровень безработицы, а экономики ряда стран могут прийти в упадок. Но все эти изменения в конце концов сделают человечество сильнее и умнее. Мне кажется, влияние нынешних событий на общество будет сравнимо с последствиями Великой французской революции 1789 г. Я никогда не забуду своего университетского преподавателя, который спросил: «Каковы были последствия революции 1789 г.?» И сам ответил: «Пока что рано судить». Так, пока что рано судить о долгосрочных последствиях нынешнего кризиса, которые останутся с нами. Впрочем, я действительно верю, что человечество извлечет максимально возможную выгоду из кризиса. Я думаю, он по-настоящему позитивно повлияет на все источники креативных идей, возможно, станет катализатором мира и свободной торговли по всему земному шару. В прошлом людей могли обвинить в каких-то вещах из-за их национальности, вероисповедания или страны, из которой они происходили. Но для вируса разницы нет – он ко всем относится одинаково. Возможно, он создаст такую же модель мышления у некоторых лидеров государств.