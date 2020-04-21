«Теперь мир придет, куда шел, не за 10–15 лет, а за полгода-год»

– В 2003 г. мы начали бизнес с продажи лицензионного софта Microsoft, 1С, «Лаборатории Касперского» и т. д. Как раз в 2003 г. наши правоохранительные органы с подачи Microsoft стали активно бороться с пиратством – ну и росла экономика. Уровень пиратства в 2003 г. был 98%, а в 2008 г. – 70%. То есть количество лицензионных пользователей выросло в 15 раз за пять лет, а в деньгах рынок вырос, наверное, раз в 50. Собственно, мы попали вот в этот восходящий поток. Если смотреть на динамику роста многих IT-компаний и реселлеров, он составлял сотни процентов в год. А у нас, возможно, и тысячи. Первый миллион долларов мы заработали, наверное, в 2006 г. То есть выручка в 2004 г. была уже более $1 млн, в 2005 г. стала $7–8 млн, а в 2006 г. уже хорошо за $20 млн. При этом никаких инвестиций не было, а спрос рос так, что мы едва успевали его удовлетворять. К 2011–2012 гг. выручка у нас была уже за $100 млн. Ну а потом началась другая эпоха.