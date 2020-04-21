«Теперь мир придет, куда шел, не за 10–15 лет, а за полгода-год»Основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава рассказывает, что бизнес бывает и во время пандемии
До прихода в бизнес Александр Чачава поменял несколько профессий: работал официантом, коммивояжером, техническим переводчиком, пробовал себя в журналистике. В 2003 г. вместе с двумя партнерами он создал IT-компанию Leta, а позже занялся антивирусом Eset, получив эксклюзив на дистрибуцию в 11 странах. Активно, а порой даже агрессивно продвигая эти антивирусные продукты (в те годы Чачава был одним из самых последовательных оппонентов крупнейшего в России разработчика антивирусных программ – «Лаборатории Касперского»), молодой предприниматель стал известен на IT-рынке. В 2012 г. его предпочтения в бизнесе резко изменились – Чачава основал Leta Capital, в который вместе с партнерами вложил $15 млн (второй фонд, уже на $50 млн, появился в 2018 г.). Спустя восемь лет Leta стала вполне зрелой венчурной фирмой: счет инвестициям уже идет на миллионы долларов, под управлением находится около $75 млн. Много это или мало? Чачава считает, что для финансирования российских IT-стартапов вполне достаточно. Пандемия COVID-19 изменит венчурный бизнес, но не убьет его, уверен он. Происходящее дает инвесторам новые возможности – развитие новых технологий, в первую очередь связанных с дистанционной работой и учебой, ускорится в десятки раз, прогнозирует Чачава.
– В 2003 г. мы начали бизнес с продажи лицензионного софта Microsoft, 1С, «Лаборатории Касперского» и т. д. Как раз в 2003 г. наши правоохранительные органы с подачи Microsoft стали активно бороться с пиратством – ну и росла экономика. Уровень пиратства в 2003 г. был 98%, а в 2008 г. – 70%. То есть количество лицензионных пользователей выросло в 15 раз за пять лет, а в деньгах рынок вырос, наверное, раз в 50. Собственно, мы попали вот в этот восходящий поток. Если смотреть на динамику роста многих IT-компаний и реселлеров, он составлял сотни процентов в год. А у нас, возможно, и тысячи. Первый миллион долларов мы заработали, наверное, в 2006 г. То есть выручка в 2004 г. была уже более $1 млн, в 2005 г. стала $7–8 млн, а в 2006 г. уже хорошо за $20 млн. При этом никаких инвестиций не было, а спрос рос так, что мы едва успевали его удовлетворять. К 2011–2012 гг. выручка у нас была уже за $100 млн. Ну а потом началась другая эпоха.
– Да, остались. Это компания «Исет софтвеа» – эксклюзивный дистрибутор антивирусных продуктов Eset в 11 странах. В России сейчас у него доля рынков по этому направлению – около 30%. Еще Leta Engineering – это сейчас уже сфокусированный системный интегратор, ведущий разработчик решений по роботизации клиентского обслуживания банков, телекома и т. д. Речь идет об электронных очередях, симкоматах, системах распознавания документов и взаимодействия с посетителями. Есть и другие активы – например, специализирующийся на информационной безопасности «Аванпост». В этих компаниях у меня контрольный пакет и выше. Я частично выкупил у партнеров, частично доинвестировал – по-разному сложилось. Но моя роль в этих компаниях минимальна, на уровне члена совета директоров.
– Мы довольно тяжело пережили кризис 2008 г., два года восстанавливались, затем стали думать, что нужно сделать, чтобы это не повторилось. Тогда я впервые начал раздавать опционы менеджерам и делать из менеджеров предпринимателей. И в какой-то момент я увидел, что менеджеры, которые стали бизнесменами рядом со мной, работают гораздо эффективнее, чем я сам. В этот момент были заложены базовые ценности нашего фонда – ключевая из них в том, что мы дружелюбны для предпринимателей. Возможно, я не самый лучший предприниматель, но зато я знаю, что им нужно и как им помочь добиться мощных результатов. Как в фильме «Мимино»: «Если мне будет хорошо, я тебя так довезу, что и тебе будет хорошо!» Вот моя задача в том, чтобы предпринимателю в нашей экосистеме было хорошо.