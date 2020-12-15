– «Сбербанк-телеком» – это компания, которая состоит из нескольких бизнес-юнитов, между собой связанных. Один из них «Сбермобайл». Он про мобильную связь, больше даже про b2c. Есть еще отдельное направление интернета вещей, и есть сервис, который мы называем цифровыми дистанционными каналами коммуникации с клиентами: пуши, sms, звонки через интернет и т. д. Поэтому внутри «Сбера» мы выполняем несколько функций – от обеспечения потребности в коммуникации между банком и его клиентами по различным каналам до «цифрового клея», который может связать любые сервисы в экосистеме.