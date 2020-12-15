«Подключенных вещей станет больше, чем людей»Гендиректор «Сбербанк-телекома» Руслан Гурджиян – о том, зачем «Сберу» MVNO-оператор и что изменится в России с появлением 5G
Руслан Гурджиян, возглавляющий «Сбербанк-телеком», рассчитывает, что развитие 5G и интернета вещей в России могут способствовать «ренессансу для виртуальных операторов». В России, где у каждого минимум одна sim-карта, исчерпан популяционный ресурс. Но, например, развитие интернета вещей позволяет операторам увеличивать число подключений не за счет вновь прибывающих абонентов, а за счет растущей потребности. Более того, при высоком качестве услуг и низких ценах у традиционных операторов MVNO-оператору «Сбера» – «Сбермобайлу» (работает на сети Tele2), появившемуся два года назад, непросто привлекать абонентов. Однако в отличие от традиционных операторов за «Сбермобайлом» стоит целая экосистема «Сбера», в которой связь может соединять любые сервисы.
– «Сбербанк-телеком» – это компания, которая состоит из нескольких бизнес-юнитов, между собой связанных. Один из них «Сбермобайл». Он про мобильную связь, больше даже про b2c. Есть еще отдельное направление интернета вещей, и есть сервис, который мы называем цифровыми дистанционными каналами коммуникации с клиентами: пуши, sms, звонки через интернет и т. д. Поэтому внутри «Сбера» мы выполняем несколько функций – от обеспечения потребности в коммуникации между банком и его клиентами по различным каналам до «цифрового клея», который может связать любые сервисы в экосистеме.