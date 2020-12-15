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«Подключенных вещей станет больше, чем людей»

Гендиректор «Сбербанк-телекома» Руслан Гурджиян – о том, зачем «Сберу» MVNO-оператор и что изменится в России с появлением 5G
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Гендиректор «Сбербанк-телекома» Руслан Гурджиян /Максим Стулов / Ведомости

Руслан Гурджиян, возглавляющий «Сбербанк-телеком», рассчитывает, что развитие 5G и интернета вещей в России могут способствовать «ренессансу для виртуальных операторов». В России, где у каждого минимум одна sim-карта, исчерпан популяционный ресурс. Но, например, развитие интернета вещей позволяет операторам увеличивать число подключений не за счет вновь прибывающих абонентов, а за счет растущей потребности. Более того, при высоком качестве услуг и низких ценах у традиционных операторов MVNO-оператору «Сбера» – «Сбермобайлу» (работает на сети Tele2), появившемуся два года назад, непросто привлекать абонентов. Однако в отличие от традиционных операторов за «Сбермобайлом» стоит целая экосистема «Сбера», в которой связь может соединять любые сервисы.

– Какое место «Сбермобайл» занимает в экосистеме «Сбера»?

– «Сбербанк-телеком» – это компания, которая состоит из нескольких бизнес-юнитов, между собой связанных. Один из них «Сбермобайл». Он про мобильную связь, больше даже про b2c. Есть еще отдельное направление интернета вещей, и есть сервис, который мы называем цифровыми дистанционными каналами коммуникации с клиентами: пуши, sms, звонки через интернет и т. д. Поэтому внутри «Сбера» мы выполняем несколько функций – от обеспечения потребности в коммуникации между банком и его клиентами по различным каналам до «цифрового клея», который может связать любые сервисы в экосистеме.

– А если говорить вообще про экосистемы, считаете ли вы, что на этом рынке существует конкуренция?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных