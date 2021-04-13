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Аркадий Дворкович: «Венчурный рынок пока не будет большим»

Председатель фонда «Сколково» о развитии крупнейшего инновационного парка Восточной Европы
Александр Соколов
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович /Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в интервью «Ведомостям» рассказал, как развивается крупнейший инновационный парк Восточной Европы, чего уже удалось добиться и как повлияет на «Сколково» реформа институтов развития

«У нас появится совместная повестка с ВЭБом»

– Вы долгое время курировали институты развития. Сейчас правительство взялось за их преобразование. С чем это связано?

– У нас действительно в какой-то момент разрослось число институтов развития. Появляется приоритет – создают институт, новый приоритет – новый институт. Настал момент упорядочить всю структуру. Когда я курировал инновационные институты развития во время работы в правительстве (в 2012–2018 гг. – «Ведомости»), физически не удавалось уделять этому много времени. Я и [вице-премьеру] Дмитрию Чернышенко говорил, и [вице-премьеру] Дмитрию Григоренко: не пытайтесь везде входить в советы директоров – вам не будет хватать времени, чтобы погружаться и все успевать. Поэтому в мае прошлого года мы предложили создать координационный центр или группу, которая бы все треки институтов развития сводила в постоянном режиме, а не от случая к случаю. Несколько месяцев обсуждения привели к пониманию, что стоит сделать это под эгидой ВЭБа – что-то юридически завести под Банк развития, а что-то сделать под его зонтиком. Сейчас EY проводит комплексный аудит, и в соответствии с дорожной картой до середины года должны быть новые стратегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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