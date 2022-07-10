«Зеленая повестка будет пересматриваться»

В интервью «Ведомостям» Лифшиц рассказал, как «Ротек» видит свое место в импортозамещении, почему компании нельзя полагаться только на господдержку и почему то, что сейчас происходит в зеленой повестке, в значительной степени «результат безграмотности политиков, в первую очередь европейских».