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«Зеленая повестка будет пересматриваться»

Председатель совета директоров «Ротека» – о месте паровых турбин в зеленой повестке и о том, как сделать электродвижение экологически чистым
Александр Волобуев
Председатель совета директоров АО «Ротек» Михаил Лифшиц / Евгений Разумный / Ведомости

После нескольких волн западных санкций, отрезавших Россию от иностранных технологий, машиностроение за несколько месяцев стало ключевой отраслью для развития страны. В России крайне востребовано любое энергетическое оборудование – турбины, генераторы, комплектующие для традиционной и возобновляемой генерации, – если его производство локализовано в нашей стране.

Нынешние санкции отличаются от прежних, считает председатель совета директоров энергомашиностроительного холдинга «Ротек» Михаил Лифшиц. Раньше приходилось замещать отдельные импортные узлы, теперь – практически всю технологическую цепочку. «В мире зародился мегатренд на дезинтеграцию и локальное производство», – считает он.

В интервью «Ведомостям» Лифшиц рассказал, как «Ротек» видит свое место в импортозамещении, почему компании нельзя полагаться только на господдержку и почему то, что сейчас происходит в зеленой повестке, в значительной степени «результат безграмотности политиков, в первую очередь европейских».

– В предыдущий раз мы с вами встречались в одном мире, сейчас мы встречаемся в другом мире. Что поменялось у вас?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных