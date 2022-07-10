«Зеленая повестка будет пересматриваться»Председатель совета директоров «Ротека» – о месте паровых турбин в зеленой повестке и о том, как сделать электродвижение экологически чистым
После нескольких волн западных санкций, отрезавших Россию от иностранных технологий, машиностроение за несколько месяцев стало ключевой отраслью для развития страны. В России крайне востребовано любое энергетическое оборудование – турбины, генераторы, комплектующие для традиционной и возобновляемой генерации, – если его производство локализовано в нашей стране.
Нынешние санкции отличаются от прежних, считает председатель совета директоров энергомашиностроительного холдинга «Ротек» Михаил Лифшиц. Раньше приходилось замещать отдельные импортные узлы, теперь – практически всю технологическую цепочку. «В мире зародился мегатренд на дезинтеграцию и локальное производство», – считает он.
В интервью «Ведомостям» Лифшиц рассказал, как «Ротек» видит свое место в импортозамещении, почему компании нельзя полагаться только на господдержку и почему то, что сейчас происходит в зеленой повестке, в значительной степени «результат безграмотности политиков, в первую очередь европейских».