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«Вся страна сейчас превратилась в своего рода один большой киберполигон»

Гендиректор Positive Technologies Денис Баранов об особенностях кибератак 2022 года
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов / Positive Technologies

В конце 2021 г. Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая провела IPO, разместив свои акции на Московской бирже. Ее капитализация составила 57,6 млрд руб. Во II квартале 2022 г. продажи компании выросли на 36% год к году до 2 млрд руб., а по итогам первого полугодия – на 72% до 3,1 млрд руб. Этому способствует ситуация на локальном рынке: оставшись без иностранных конкурентов, компания начала стремительно занимать освободившиеся ниши и вести активную кадровую политику, нанимая оставшихся в России IT-специалистов.

Весной Positive Technologies приняла участие в расследовании одной из самых громких кибератак рунета, едва не стоившей сервису Rutube исходного кода и библиотеки видеоконтента. В интервью «Ведомостям» генеральный директор, член совета директоров ПАО «Группа Позитив» (головная компания бренда Positive Technologies) Денис Баранов рассказал о том, чем отличаются кибератаки образца 2022 г., почему мошенников больше не интересует финансовая выгода и почему рынок информационной безопасности будет расти всегда.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных