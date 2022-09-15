«Вся страна сейчас превратилась в своего рода один большой киберполигон»

В конце 2021 г. Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая провела IPO, разместив свои акции на Московской бирже. Ее капитализация составила 57,6 млрд руб. Во II квартале 2022 г. продажи компании выросли на 36% год к году до 2 млрд руб., а по итогам первого полугодия – на 72% до 3,1 млрд руб. Этому способствует ситуация на локальном рынке: оставшись без иностранных конкурентов, компания начала стремительно занимать освободившиеся ниши и вести активную кадровую политику, нанимая оставшихся в России IT-специалистов.