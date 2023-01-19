«Это похоже на рынок сотовой связи в начале нулевых»

С 1 марта 2023 г. в России вступают в силу поправки в ПДД, в которых впервые будет обозначен статус водителя электросамоката. Российский рынок этих устройств оценивается более чем в 300 000 шт. в год, а к 2026 г. прогнозируется его рост до 500 000 шт. Иван Туринге и Андрей Азаров основали «Юрент» в 2018 г., сейчас этот крупнейший в России по размеру парка сервис кикшеринга приносит выручку в несколько миллиардов. В интервью «Ведомостям» предприниматели рассказали о регулировании отрасли, собственной прибыли по итогам 2022 г., планах инвестировать в кикшеринг в России и Латинской Америке, новых продуктах, отсутствии логистических трудностей для закупок в Китае и перспективах импортозамещения.