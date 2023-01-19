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«Это похоже на рынок сотовой связи в начале нулевых»

Сооснователи «Юрента» о планах инвестировать в кикшеринг в России и мире
Екатерина Кинякина Денис Ильюшенков

С 1 марта 2023 г. в России вступают в силу поправки в ПДД, в которых впервые будет обозначен статус водителя электросамоката. Российский рынок этих устройств оценивается более чем в 300 000 шт. в год, а к 2026 г. прогнозируется его рост до 500 000 шт. Иван Туринге и Андрей Азаров основали «Юрент» в 2018 г., сейчас этот крупнейший в России по размеру парка сервис кикшеринга приносит выручку в несколько миллиардов. В интервью «Ведомостям» предприниматели рассказали о регулировании отрасли, собственной прибыли по итогам 2022 г., планах инвестировать в кикшеринг в России и Латинской Америке, новых продуктах, отсутствии логистических трудностей для закупок в Китае и перспективах импортозамещения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных