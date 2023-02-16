Купить молодость всего за $2 млн в год

Брайану Джонсону 45 лет. Но если верить не паспорту, а медицинским исследованиям, то он моложе своего биологического возраста минимум на пять лет. А некоторые органы у него еще более юные: сердце 37-летнего, кожа 28-летнего и объем легких 18-летнего. Уже больше года Джонсон проводит эксперимент под названием Project Blueprint, чтобы обратить процесс старения вспять. Только в 2023 г. он планирует потратить $2 млн на исследования и команду из 30 врачей.