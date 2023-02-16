Купить молодость всего за $2 млн в год

Купить молодость всего за $2 млн в годКак венчурный инвестор из Калифорнии превратил свою жизнь в эксперимент по омоложению
Брайану Джонсону 45 лет. Но если верить не паспорту, а медицинским исследованиям, то он моложе своего биологического возраста минимум на пять лет. А некоторые органы у него еще более юные: сердце 37-летнего, кожа 28-летнего и объем легких 18-летнего. Уже больше года Джонсон проводит эксперимент под названием Project Blueprint, чтобы обратить процесс старения вспять. Только в 2023 г. он планирует потратить $2 млн на исследования и команду из 30 врачей.
Обычный день Джонсона включает в себя подъем в четыре утра и прием двух десятков пищевых добавок и лекарств (ликопин для здоровья артерий и кожи; метформин для профилактики полипов кишечника; куркума, черный перец и корень имбиря для ферментов печени и уменьшения воспаления; цинк для дополнения веганской диеты; микродоза лития для здоровья мозга и т. д.). Потом часовая тренировка из 25 упражнений, в течение которой он пьет зеленый сок с креатином, флавоноидами какао, пептидами коллагена и проч. В течение дня он потребляет 1977 веганских калорий.