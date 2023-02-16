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Купить молодость всего за $2 млн в год

Как венчурный инвестор из Калифорнии превратил свою жизнь в эксперимент по омоложению
Антон Осипов
Американский венчурный предприниматель Брайан Джонсон / Kyle Grillot / Bloomberg via Getty Images

Брайану Джонсону 45 лет. Но если верить не паспорту, а медицинским исследованиям, то он моложе своего биологического возраста минимум на пять лет. А некоторые органы у него еще более юные: сердце 37-летнего, кожа 28-летнего и объем легких 18-летнего. Уже больше года Джонсон проводит эксперимент под названием Project Blueprint, чтобы обратить процесс старения вспять. Только в 2023 г. он планирует потратить $2 млн на исследования и команду из 30 врачей.

Обычный день Джонсона включает в себя подъем в четыре утра и прием двух десятков пищевых добавок и лекарств (ликопин для здоровья артерий и кожи; метформин для профилактики полипов кишечника; куркума, черный перец и корень имбиря для ферментов печени и уменьшения воспаления; цинк для дополнения веганской диеты; микродоза лития для здоровья мозга и т. д.). Потом часовая тренировка из 25 упражнений, в течение которой он пьет зеленый сок с креатином, флавоноидами какао, пептидами коллагена и проч. В течение дня он потребляет 1977 веганских калорий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных