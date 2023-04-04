«Покупателю должно быть выгоднее покупать российское»Управляющий партнер «F+ tech| Марвел» о перспективах российской электроники
В 2022 г. многие иностранные производители высокотехнологичных решений объявили о своем уходе с российского рынка, а прежние логистические маршруты оказались закрыты. На рынке, оцененном в несколько триллионов рублей, образовался вакуум, который компенсировал параллельный импорт и увеличение доли китайских производителей. «Марвел-дистрибуция» (группа компаний «F+ tech| Марвел») – один из крупнейших продавцов IT-оборудования в России, который видит окно возможностей в локализации производства части электроники в России.
В интервью «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Мельников рассказал о том, какие проблемы с поставками смартфонов и ноутбуков уже удалось решить, каким иностранным производителям не место на российском рынке, а также оценил перспективы производства российских чипов и объяснил, как производители электроники могут заимствовать опыт автомобильной индустрии.