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«Покупателю должно быть выгоднее покупать российское»

Управляющий партнер «F+ tech| Марвел» о перспективах российской электроники
Анастасия Курашева Екатерина Кинякина
Управляющий партнер «F+ tech| Марвел» Алексей Мельников / Евгений Разумный / Ведомости

В 2022 г. многие иностранные производители высокотехнологичных решений объявили о своем уходе с российского рынка, а прежние логистические маршруты оказались закрыты. На рынке, оцененном в несколько триллионов рублей, образовался вакуум, который компенсировал параллельный импорт и увеличение доли китайских производителей. «Марвел-дистрибуция» (группа компаний «F+ tech| Марвел») – один из крупнейших продавцов IT-оборудования в России, который видит окно возможностей в локализации производства части электроники в России.

В интервью «Ведомостям» гендиректор компании Алексей Мельников рассказал о том, какие проблемы с поставками смартфонов и ноутбуков уже удалось решить, каким иностранным производителям не место на российском рынке, а также оценил перспективы производства российских чипов и объяснил, как производители электроники могут заимствовать опыт автомобильной индустрии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных