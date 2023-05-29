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«У государства нет явной риторики, что надо покупать российское и легальное»

Гендиректор «Мойофиса» Павел Калякин о драйверах и тормозах импортозамещения в программном обеспечении
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Гендиректор «Мойофиса» Павел Калякин / Евгений Разумный / Ведомости

В 2022 г. иностранные разработчики офисного программного обеспечения (ПО) ушли с российского рынка: перестали продавать и обновлять лицензии, оказывать техподдержку. Перед корпоративным сектором встала задача переходить на российские продукты. Многие корпорации решили пока ничего не менять и продолжают на свой страх и риск использовать зарубежные программы. Российский лидер в сегменте офисного ПО, компания «Мойофис», благодаря геополитическим изменениям в 2022 г. увеличила выручку в 4 раза. Но планы были еще более амбициозными. Что помешало разработчику и каковы перспективы отечественных технологий, в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Павел Калякин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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