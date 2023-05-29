«У государства нет явной риторики, что надо покупать российское и легальное»

В 2022 г. иностранные разработчики офисного программного обеспечения (ПО) ушли с российского рынка: перестали продавать и обновлять лицензии, оказывать техподдержку. Перед корпоративным сектором встала задача переходить на российские продукты. Многие корпорации решили пока ничего не менять и продолжают на свой страх и риск использовать зарубежные программы. Российский лидер в сегменте офисного ПО, компания «Мойофис», благодаря геополитическим изменениям в 2022 г. увеличила выручку в 4 раза. Но планы были еще более амбициозными. Что помешало разработчику и каковы перспективы отечественных технологий, в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор компании Павел Калякин.