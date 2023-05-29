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«Создание литографа сродни созданию атомной бомбы»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский о планах оператора по освобождению российских технологий от иностранной зависимости
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский / Евгений Разумный / Ведомости

В отечественной отрасли технологий и телекоммуникаций не осталось, кажется, ни одного сегмента, в котором компания «Ростелеком» не предлагала бы своих решений. Широкополосный доступ в интернет, фиксированная и мобильная связь, онлайн-кинотеатр, облачные сервисы, прикладной софт и решения для кибербезопасности – это далеко не полный перечень продуктов оператора. С середины 2022 г. «Ростелеком» отвечает за разработку стратегических решений для реализации импортозамещения, развивая индустриальный центр компетенций по поручению премьера Михаила Мишустина. А основа основ, которая делает все эти решения доступными пользователям по всей России, – это связь, ее обеспечивают 500 000 км собственной магистральной сети «Ростелекома». О целях, задачах и основных достижениях компании в интервью «Ведомостям» рассказал ее президент Михаил Осеевский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных