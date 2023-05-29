«Создание литографа сродни созданию атомной бомбы»

В отечественной отрасли технологий и телекоммуникаций не осталось, кажется, ни одного сегмента, в котором компания «Ростелеком» не предлагала бы своих решений. Широкополосный доступ в интернет, фиксированная и мобильная связь, онлайн-кинотеатр, облачные сервисы, прикладной софт и решения для кибербезопасности – это далеко не полный перечень продуктов оператора. С середины 2022 г. «Ростелеком» отвечает за разработку стратегических решений для реализации импортозамещения, развивая индустриальный центр компетенций по поручению премьера Михаила Мишустина. А основа основ, которая делает все эти решения доступными пользователям по всей России, – это связь, ее обеспечивают 500 000 км собственной магистральной сети «Ростелекома». О целях, задачах и основных достижениях компании в интервью «Ведомостям» рассказал ее президент Михаил Осеевский.