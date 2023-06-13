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«Венчурный рынок в России, в принципе, в коме»

Гендиректор Фонда развития интернет-инициатив – об инвестициях в период, когда венчурное инвестирование иссякло
Екатерина Кинякина Марина Тюняева (Бочкарёва)
Гендиректор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов / Евгений Разумный / Ведомости

Экономический кризис и закрытие международных рынков капитала снизили и без того невысокий интерес частных инвесторов к российскому венчурному рынку. По итогам 2022 г. на рынке было заключено 118 сделок, что вдвое меньше, чем годом ранее. Тем не менее рынок адаптируется. О своей стратегии выживания в непростые времена «Ведомостям» рассказал гендиректор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных