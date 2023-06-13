«Венчурный рынок в России, в принципе, в коме»

Экономический кризис и закрытие международных рынков капитала снизили и без того невысокий интерес частных инвесторов к российскому венчурному рынку. По итогам 2022 г. на рынке было заключено 118 сделок, что вдвое меньше, чем годом ранее. Тем не менее рынок адаптируется. О своей стратегии выживания в непростые времена «Ведомостям» рассказал гендиректор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов.