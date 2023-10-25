«Чучелом или тушкой, но мы заменим все зарубежное»Сооснователь «МойОфис» Дмитрий Комиссаров об инвестициях в IT и конкурентоспособности отечественных технологий
В 2022 г. большинство иностранных разработчиков программного обеспечения (ПО) ушли с российского рынка, что стало серьезным стимулом для роста спроса на отечественные продукты. Одним из тех, кто сумел обратить ситуацию в свою пользу, стала компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик «МойОфис» (российского аналога пакета офисных программ Microsoft Office), – ее выручка только за 2022 г. выросла в четыре раза. В 2022 г. сооснователь компании Дмитрий Комиссаров оставил пост гендиректора НОТ: сохранив за собой должность директора по развитию продуктов, он параллельно занялся другими проектами. Одним из них стал венчурный фонд «Стриго кэпитал», нацеленный на поддержку IT-стартапов. О планах по инвестициям и своем видении перспектив отечественного IT-рынка он рассказал в интервью «Ведомостям».
– Уход зарубежных компаний открыл довольно много новых ниш, благодаря чему объем продаж у разработчиков российского софта стал вдвое больше. Мне кажется, в ближайшие 3–5 лет есть возможность вырасти еще в два раза. Также не будем забывать, что IT-рынок в принципе растет из-за проникновения технологий в целом. Поэтому я бы сказал, что рынок российского софта вырастет на треть благодаря своему органическому развитию и на две трети – из-за ухода иностранцев.
– Единичные мыльные пузыри, конечно, будут возникать – так устроена экономика. Но если рассмотреть ключевые системы, например ERP (система планирования ресурсов предприятия. – «Ведомости») и финансы, чучелом или тушкой, но мы заменим все зарубежное со временем. Считаю, что самое тяжелое для импортозамещения – это PLM (система управления жизненным циклом изделия. – «Ведомости») и АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом. – «Ведомости»), где мы сильно отстаем от иностранных игроков. С другой стороны, в России хорошая инженерная школа. Я не вижу сейчас каких-то больших мыльных пузырей в IT. Их скорее можно ожидать в области микроэлектроники, потому что там пропасть между отечественными и зарубежными разработками.