«Чучелом или тушкой, но мы заменим все зарубежное»

В 2022 г. большинство иностранных разработчиков программного обеспечения (ПО) ушли с российского рынка, что стало серьезным стимулом для роста спроса на отечественные продукты. Одним из тех, кто сумел обратить ситуацию в свою пользу, стала компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик «МойОфис» (российского аналога пакета офисных программ Microsoft Office), – ее выручка только за 2022 г. выросла в четыре раза. В 2022 г. сооснователь компании Дмитрий Комиссаров оставил пост гендиректора НОТ: сохранив за собой должность директора по развитию продуктов, он параллельно занялся другими проектами. Одним из них стал венчурный фонд «Стриго кэпитал», нацеленный на поддержку IT-стартапов. О планах по инвестициям и своем видении перспектив отечественного IT-рынка он рассказал в интервью «Ведомостям».