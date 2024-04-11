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Андрей Себрант, Андрей Комиссаров: «Вас заменит не GPT – вас заменит человек с GPT в кармане»

«Ведомости» задали главные вопросы об ИИ участникам рынка
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Анна Устинова
На XX форуме «Телеком» Андрей Себрант (в центре) и Андрей Комиссаров пришли к выводу, что ИИ пока не представляет опасности для человека/ Вартан Айрапетян

Искусственный интеллект (ИИ) стал главным технологическим трендом. Все о нем слышали, однако у каждого остаются вопросы, связанные с актуальными или будущими возможностями этой технологии, с ее правовым статусом или морально-этическими принципами ее использования. В рамках XX форума «Телеком», организованного «Ведомостями» и прошедшего 9 апреля, на все эти «неудобные» вопросы отвечали руководитель направления цифровых продуктов образовательной экосистемы «Самолетум» (входит в группу «Самолет»), представитель Альянса искусственного интеллекта Андрей Комиссаров и директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант. Участники паблик-тока должны были вынуть случайный вопрос из стопки карточек и ответить на него за строго отведенное время. Часть этих вопросов была придумана самим ИИ, однако такая карточка выпала лишь один раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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