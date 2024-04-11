Искусственный интеллект (ИИ) стал главным технологическим трендом. Все о нем слышали, однако у каждого остаются вопросы, связанные с актуальными или будущими возможностями этой технологии, с ее правовым статусом или морально-этическими принципами ее использования. В рамках XX форума «Телеком», организованного «Ведомостями» и прошедшего 9 апреля, на все эти «неудобные» вопросы отвечали руководитель направления цифровых продуктов образовательной экосистемы «Самолетум» (входит в группу «Самолет»), представитель Альянса искусственного интеллекта Андрей Комиссаров и директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант. Участники паблик-тока должны были вынуть случайный вопрос из стопки карточек и ответить на него за строго отведенное время. Часть этих вопросов была придумана самим ИИ, однако такая карточка выпала лишь один раз.