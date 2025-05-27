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Татьяна Ким: «Нам важнее не «одно волшебное изменение», а постоянный диалог»

Глава Wildberries о влиянии маркетплейсов на экономику, разнице между экосистемой и монополией и трансграничной торговле
Лиана Липанова
Екатерина Кинякина
Глава Wildberries Татьяна Ким
Глава Wildberries Татьяна Ким / Андрей Гордеев / Ведомости

До главного делового события года – Петербургского международного экономического форума – года остались считанные дни. В специальном проекте «Глобальное развитие: от кризиса к экономике партнерства» «Ведомости» вместе с представителями бизнеса и экспертного сообщества обсуждают основные темы повестки мероприятия. В их числе – развитие цифровой торговли и платформенная экономика.

За последние пару лет маркетплейсы в России стали не просто витринами товаров, а полноценными экосистемами: с логистикой, платежными сервисами, образовательными программами и даже социальными проектами. Wildberries, один из крупнейших игроков на рынке, стремительно наращивает инфраструктуру и выходит за пределы привычного ритейла. Основательница компании Татьяна Ким видит «миссию» Wildberries как платформы, способной не только продавать, но и создавать возможности для тысяч предпринимателей. В интервью «Ведомостям» она рассказала о проблемах трансграничной торговли, нишевых игроках, грани между экосистемой и монополией, а также о том, почему запуск такси – не спонтанное решение, а стратегическая логика.

– В фокусе всей электронной торговли сейчас – законопроект о платформенной экономике. К нему было много замечаний из-за размытых формулировок. А что означает «платформенная экономика» для вас? Это инфраструктура, новый рынок труда, новая бизнес-модель или что-то еще?
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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