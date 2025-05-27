Татьяна Ким: «Нам важнее не «одно волшебное изменение», а постоянный диалог»

«Нам важнее не «одно волшебное изменение», а постоянный диалог»Глава Wildberries о влиянии маркетплейсов на экономику, разнице между экосистемой и монополией и трансграничной торговле
До главного делового события года – Петербургского международного экономического форума – года остались считанные дни. В специальном проекте «Глобальное развитие: от кризиса к экономике партнерства» «Ведомости» вместе с представителями бизнеса и экспертного сообщества обсуждают основные темы повестки мероприятия. В их числе – развитие цифровой торговли и платформенная экономика.
За последние пару лет маркетплейсы в России стали не просто витринами товаров, а полноценными экосистемами: с логистикой, платежными сервисами, образовательными программами и даже социальными проектами. Wildberries, один из крупнейших игроков на рынке, стремительно наращивает инфраструктуру и выходит за пределы привычного ритейла. Основательница компании Татьяна Ким видит «миссию» Wildberries как платформы, способной не только продавать, но и создавать возможности для тысяч предпринимателей. В интервью «Ведомостям» она рассказала о проблемах трансграничной торговли, нишевых игроках, грани между экосистемой и монополией, а также о том, почему запуск такси – не спонтанное решение, а стратегическая логика.