Евгений Касперский: «Любое уважающее себя государство шпионит за всеми»

Основатель «Лаборатории Касперского» о роли искусственного интеллекта в обеспечении цифровой защиты и стратегии развития компании «Лаборатория Касперского» в условиях санкций
Екатерина Кинякина
Владимир Степанов
Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский

Когда в мире еще не задумывались о важности искусственного интеллекта (ИИ), в каждой российской квартире на компьютере уже стоял антивирус «Лаборатории Касперского». Но за последнее десятилетие мир киберпреступлений стремительно эволюционировал от действий хакеров-одиночек к профессиональным цифровым преступникам и государственному шпионажу. В интервью «Ведомостям» основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал о тенденциях в кибербезопасности, влиянии геополитики и технологий ИИ, а также о стратегии развития компании на международном рынке в условиях санкций и ограничений. Среди ключевых тем беседы также – попытки хакеров проникнуть в саму «Лабораторию» и возможное привлечение новых инвесторов.

