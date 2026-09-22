Чаще всего обсуждают генеративный и агентский ИИ, но это только один из сегментов рынка корпоративного ИИ. В денежном выражении этот сегмент занимает около 25% рынка, мы ожидаем, что он превысит 8 млрд руб. в 2026 г. и будет расти двукратными темпами до 2030 г. В первую очередь в сегмент генеративного ИИ входит потребление моделей с оплатой за токены (минимальная единица текста, которую обрабатывает языковая модель. – «Ведомости»). Сюда относятся и инструменты для создания прикладных агентов, для работы с кодом, внутренними базами знаний и поиска по интернету, а также готовые ИИ-решения.