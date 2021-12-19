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Виртуальные персонажи начинают и выигрывают

Аватары все увереннее заменяют настоящих людей
Аркадий Сандлер , член экспертного совета «Сколково»
За считанные годы аватарки приобрели статус полноценных лидеров общественного мнения и законодателей мод

Смешанная реальность уже сейчас становится повседневностью – «Шоу Трумана» перешло в цифру. Но если в известном фильме развитие сюжета зависело от голосования миллионов телезрителей, то нынешние виртуальные герои сами заходят в гости к поклонникам, и последним уже не надо часами поджидать их у гримерок. Кумиры стали контактными – они отвечают на послания подписчиков, делятся своими сокровенными мыслями, просят советов и готовы улыбнуться каждому владельцу смартфона.

20 000 руб. за билет на голограмму

В 2019 г. миллиард зрителей наблюдал выступление китайской виртуальной певицы Луо Тианьи на ежегодном музыкальном фестивале в Китае. Чуть ранее мультяшная певица выступила на одной из крупнейших площадок Шанхая под аккомпанемент китайского пианиста-виртуоза Ланг Ланга и камерного оркестра. Билеты на концерт, средняя стоимость которых составила $235, были раскуплены за считанные часы.

Virtual idols, или v-human, стирают грани между реальным и компьютерным миром, становясь ньюсмейкерами и лидерами общественного мнения. Если лет 30 назад такое можно было представить только на концерте для дошкольников, которых привели послушать песенки в исполнении Чипа и Дейла, то сегодня влияние нарисованных инфлюенсеров настолько велико, что китайский филиал McDonald’s заменил своего традиционного клоуна Рональда Макдональда на виртуальных Happy Sisters, а журнал Time включил виртуальную исполнительницу Лил Микелу в топ-25 самых влиятельных людей в интернете. Лил Микела – одна из самых популярных персонажей светской хроники США и Европы. Она изображалась в паре с десятками голливудских звезд, о ее провокационном поцелуе с Беллой Хадид написала The Guardian, она снималась в рекламе Prada, Balenciaga и Kenzo.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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