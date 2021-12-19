Виртуальные персонажи начинают и выигрывают

Virtual idols, или v-human, стирают грани между реальным и компьютерным миром, становясь ньюсмейкерами и лидерами общественного мнения. Если лет 30 назад такое можно было представить только на концерте для дошкольников, которых привели послушать песенки в исполнении Чипа и Дейла, то сегодня влияние нарисованных инфлюенсеров настолько велико, что китайский филиал McDonald’s заменил своего традиционного клоуна Рональда Макдональда на виртуальных Happy Sisters, а журнал Time включил виртуальную исполнительницу Лил Микелу в топ-25 самых влиятельных людей в интернете. Лил Микела – одна из самых популярных персонажей светской хроники США и Европы. Она изображалась в паре с десятками голливудских звезд, о ее провокационном поцелуе с Беллой Хадид написала The Guardian, она снималась в рекламе Prada, Balenciaga и Kenzo.