ИИ без паники

Часто проблемы при внедрении ИИ связаны не с технологией, а с отношением сотрудников, которые внешне могут поддерживать инициативы, но на самом деле уходят в пассивное сопротивление. Эксперты с узкой специализацией воспринимают новые инструменты как угрозу собственному положению. Другие сотрудники стесняются задавать вопросы, опасаясь выглядеть некомпетентными, или ждут от ИИ безупречного результата и разочаровываются. Ситуацию усугубляет директивный подход, когда первое лицо ограничивается установкой «внедрить ИИ» – и выходит из процесса. В результате проекты сводятся к формальным пилотам без ясных целей, прозрачных правил и обратной связи и не переходят в рабочую практику.