Агентство Regnum отказалось от иска к Захаровой

Информационное агентство Regnum отозвало из суда свой иск против МИД России и официального представителя ведомства Марии Захаровой. «Истцы отказались от иска, и производство по делу было прекращено», — рассказала Анастасия Пылина, пресс-секретарь Пресненского суда, куда был подан иск.

Захарова, говоря о задержании в Белоруссии журналистов Regnum, обвинила издание в употреблении слов «недогосударство» и «недонарод» в отношении Белоруссии и белорусов. Издание эти обвинения отрицает: «Однако слово “недонарод” не употреблялось в публикациях ИА Regnum ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря. Слово же “недогосударство” употреблялось автором ИА Regnum только в отношении Украины и тех, кто сознательно идет по ее пути, – к русофобии, майдану и государственному перевороту, т. е. к отрицанию и уничтожению собственной государственности».