Минкультуры дало «Времени первых» недельную фору в прокате перед «Форсажем-8»

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение американскому фильму «Форсаж-8», прокат можно начинать 13 апреля, сообщила сегодня пресс-служба министерства.

Дата выхода в прокат голливудского блокбастера «Форсаж-8» от студии Universal Pictures вызывала претензии прокатчиков. Но на минувшей неделе кинотеатры смогли договориться с продюсерами отечественного конкурента в прокате - «Времени первых» - о доле его сеансов. «Ведомости» писали, что за несколько недель до премьеры кинотеатры выяснили, что Минкульт по просьбе продюсеров «Времени первых» сдвинул премьеру «Форсажа» на 20 апреля, чтобы у отечественной картины не было сильных конкурентов целых две недели проката.

«Время первых» выходит в прокат 6 апреля и рассказывает о первом выходе Алексея Леонова в открытый космос в 1965 г. Продюсеры картины – Бекмамбетов и Евгений Миронов (он же сыграл главную роль). Бюджет картины – около 0,5 млрд руб. «Форсаж-8» – продолжение известной киносерии. Предыдущий «Форсаж-7» входит в топ-10 самых кассовых фильмов в России за всю историю проката, весной 2015 г. он собрал 1,7 млрд руб.

Даты проката картин изначально определяют прокатчики, но с прошлого года Министерство культуры может отказать фильму в выдаче прокатного удостоверения на определенные даты, если в эти же дни выходит картина с похожей тематикой. Введен этот механизм был как раз для защиты важных российских премьер от голливудских блокбастеров. Впервые министр культуры Владимир Мединский добился переноса голливудского блокбастера весной 2015 г., когда «Мстители: Эра Альтрона» от Disney мешали в прокате отечественной «А зори здесь тихие...».