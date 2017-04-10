Гендиректором «Михайлов и партнеры» стал Алексей Рябинкин

Генеральным директором ««Михайлов и Партнеры. Стратегические коммуникации» стал Алексей Рябинкин, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Ранее он занимал должности управляющего директора и заместителя генерального директора агентства.

Рябинкин работает в «Михайлов и партнеры» с 2002 г. Он руководил такими проектами, как IPO Новороссийского морского торгового порта, IPO и продажа акций ОГК-5 стратегическому инвестору, IPO Номос-банка, коммуникационное сопровождение группы «Онэксим», Telenor Group, Danone Group, говорится на сайте агентства. Всего под его руководством было проведено более 200 коммуникационных проектов в России и за рубежом.

Рябинкин сменит на посту Светлану Горевую, которая занимала должность гендиректора агентства с 2014 г. Горевая перейдет в образованную в прошлом году «Группу Новаком», где «будет отвечать за разработку инвестиционного проекта в области Digital-технологий», говорится в сообщении.

В июне 2016 г. группа компаний «Михайлов и партнеры» консолидировала активы в области коммуникаций под управлением нового холдинга «Новаком». В него вошли агентство «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями», MultiTEC (независимое рекламное агентство), Agency One (независимое digital-агентство), ERA (event-агентство), BTS (брендинговое агентство), «Центр управления знаниями» (социологические и маркетинговые исследования).