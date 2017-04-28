Генподрядчик Ленинградской АЭС подал в суд на РБК

Строительный холдинг «Титан-2», генподрядчик Ленинградской АЭС, подал в Арбитражный суд Москвы иск о защите деловой репутации против медиахолдинга РБК. Об этом RNS сообщила начальник пресс-службы концерна Светлана Калужская.

Ответчиком по иску выступает ООО «Бизнес-пресс», издатель журнала РБК. Имущественных требований к РБК заявлено не было.

Журнал РБК в конце прошлого года опубликовал рейтинг «50 самых быстрорастущих компаний», в котором утверждалось, что одним из совладельцев «Титана-2» является бывший депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Вадим Рябов. Калужская назвала эту информацию «не соответствующей действительности»: с 2008 по 2016 г. Рябов не являлся и в настоящее время не является акционером или бенефициаром концерна «Титан-2». Был ли Рябов совладельцем «Титана-2» до 2008 г., она не уточнила.

Сразу после публикации «Титан-2» потребовал от редакции опровержения опубликованной информации, добавила Калужская.

В РБК указывают, что информация о Рябове была опубликован со ссылкой на Forbes, поэтому журнал не несет за нее ответственности. «Как следует из иска, концерн требует опровержения сведений, полученных редакцией РБК из издания Forbes, о чем была сделана соответствующая ссылка в нашем материале», — пояснил агентству руководитель юридического департамента РБК Тимофей Щербаков. Согласно закону «О СМИ» редакция не несет ответственности за распространение сведений, являющихся фрагментами публикаций других СМИ, напомнил он.

Решение об иске к Forbes «Титан-2» пока не принял, сообщила Калужская.