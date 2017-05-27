Google предупредил Дурова о попытке взлома его аккаунта «правительственными хакерами»

Основатель социальной сети «В контакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его аккаунт gmail пытались взломать «правительственные хакеры». Он получил соответствующее предупреждение от Google.

«Google говорит, что поддерживаемые правительством хакеры, возможно, пытались взломать меня. Я никогда не использую gmail для важных вещей, но как-то я не удивлен», — написал Дуров в Twitter.

Он прикрепил скриншот с предупреждением Google. В нем говорится, что «правительственные хакеры» пытались украсть пароль от аккаунта Дурова. В компании заверили, что вероятность успеха хакеров менее 0,1%. Но предупредили, что если им это удастся, они могут получить данные пользователя или использовать его аккаунт в своих целях.