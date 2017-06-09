SoftBank купит производителя робототехники Boston Dynamics

Японская телекоммуникационная компания SoftBank договорилась о покупке американского производителя робототехники Boston Dynamics. Это сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление компаний. Сумма сделки и другие подробности не раскрываются.

Комментируя сделку, гендиректор SoftBank Масаёси Сон заявил, что сейчас многое невозможно сделать из-за ограниченности человеческих способностей. «Умные роботы станут ключевым фактором нового этапа информационной революции, а Boston Dynamics - это лидер в данной области, - сказал он. - Мы ожидаем от них поддержки в деле развития робототехники, что может помочь сделать нашу жизнь проще, безопаснее и эффективнее».

Также SoftBank объявил о покупке компании по производству роботов Schaft, которая была создана в 2012 г. при Токийском университете.