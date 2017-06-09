Republic сообщил о массовом сокращении сотрудников телеканала «Культура»

Как сообщает Republic, без работы остались 200 сотрудников телеканала «Культура». Об этом изданию сообщили три сотрудника канала. По словам одного из собеседников, всего на телеканале работают 800 человек, другой источник добавил, что сокращение коснулось до 40% коллектива.

«Нас предупредили за два месяца, что наши должности будут сокращены, вчера нам сообщили, что мы уволены», – отметил в разговоре с Republic бывший продюсер канала, добавив, что уволенным сотрудникам выплачивают все необходимые компенсации.

Сокращение сотрудников может быть связано с оптимизацией штата, а также с переездом «из здания на Малой Никитской в телецентр на Шаболовке, где не нашлось бы мест для 800 сотрудников», отмечает издание. Ранее о сокращении на телеканале сообщила на своей странице в Facebook сотрудница телеканала Наталья Репина.