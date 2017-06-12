Дуров сообщил о попытке подкупа его сотрудников американскими ведомствами

Основатель «В контакте» и Telegram Павел Дуров сообщил, что американские ведомства пытались подкупить его сотрудников. «Во время недельного визита нашей команды в США в прошлом году было две попытки со стороны американских ведомств подкупить наших программистов + давление на меня со стороны ФБР», — написал Дуров в Twitter.

«Было бы наивно думать, что можно управлять независимым и безопасным приложением для шифрования в США», — добавил он.

Ранее Дуров сообщил, что его аккаунт gmail пытались взломать «правительственные хакеры». Он получил соответствующее предупреждение от Google.