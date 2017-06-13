Vimpelcom получил заявки на выкуп своих евробондов на $1,257 млрд

Vimpelcom Holdings B.V., дочернее предприятие компании VEON Ltd., получила заявки на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2018, 2021 и 2022 гг. по льготной цене в общем объеме $1,257 млрд, говорится в сообщении компании.

В частности, компания получила заявки на выкуп бумаг с погашением в 2018 г. на $332,881 млн, с погашением в 2021 г. - на $273,865 млн, с погашением в 2022 г. - на $650,685 млн.

Ранее компания объявила о намерении выкупить свои еврооблигации трех выпусков. В настоящее время в обращении находятся бумаги с погашением в 2018 г. на $499,149 млн из общего объема выпуска в $1 млрд, бумаги с погашением в 2021 г. на $650,57 млн из выпуска объемом $1 млрд и бумаги с погашением в 2022 г. на $1,28 млрд из выпуска объемом $1,5 млрд.

В случае предъявления бумаг к выкупу до 12 июня цена приобретения выпуска с погашением в 2018 г. составляет $1007 за бумагу, выпуска с погашением в 2021 г. - $1151, выпуска с погашением в 2022 г. - $1156.

Объявить финальные итоги выкупа бумаг компания планирует 27 июня.