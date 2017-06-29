Сервис «Яндекс.Такси» в четверг вечером работает со сбоями

Приложение крупнейшего по числу заказов интернет-агрегатора такси «Яндекс.Такси» в четверг вечером работает со сбоями: невозможен заказ такси с оплатой банковской картой через приложение, также невозможно привязать или редактировать данные карты.

В аккаунте в Twitter «Яндекс.Такси» сообщил: «Сегодня наблюдаются неполадки в работе банковских карт, постараемся починить как можно скорее». Причины сбоев сервис не пояснил.

Представитель компании пока не ответил на вопрос «Ведомостей».

На поездки пассажиров, чьи аккаунты привязаны к банковской карте, приходится менее половины всех поездок и в регионах, и в Москве, говорил год назад «Ведомостям» гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

«Яндекс.Такси» уже сталкивался с сбоем 19 июня этого года. Тогда пользователи сервиса в нескольких регионах не могли сделать заказ. Тогда компания объясняла это перебоями в работе одного дата-центра и перегрузкой серверов после роста заказов из-за плохой погоды.