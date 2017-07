The Moscow Times закрыла бумажную версию и сменила главного редактора

Англоязычная газета The Moscow Times закрыла бумажную версию - последний физический «сувенирный» номер выходит завтра, 6 июля, говорится в сообщении на сайте издания.

Главный редактор издания Михаил Фишман подтвердил «Ведомостям», что этот печатный номер газеты - последний, который он выпустил как главный редактор, и что он дорабатывает в издании последние пару дней. Он объяснил, что новый владелец будет развивать проект со своей командой.

В начале июня было объявлено, что основатель Independent Media Дерк Сауэр станет соучредителем The Moscow Times. Сауэр вместе с представителем владельца издания Демьяном Кудрявцевым (газетой владеет его семья) создаст некоммерческую организацию в Европе, которой и будут переданы права на выпуск газеты. Два источника, близких к The Moscow Times, рассказывали «Ведомостям», что после сделки команда издания сменится практически полностью, кроме того, у издания появится новый главный редактор.

The Moscow Times создана в 1992 г., входила в состав Independent Media (позднее – SIM). В 2015 г. семья Кудрявцева выкупила часть российских активов Sanoma Media, в том числе The Moscow Times и «Ведомости», а также издания Men’s Health, Women’s Health и National Geographic. В 2015 г. The Moscow Times сменила формат с ежедневной газеты на еженедельную. С мая 2017 г. издание выходит и на китайском языке.