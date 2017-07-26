СК «Альфастрахование» застрахует запуск «Союза МС-05» на 2,9 млрд рублей

СК «Альфастрахование» победила в открытом запросе предложений «Роскосмоса» на право страхования рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-05», а также при его стыковке с Международной космической станцией, следует из извещения на портале госзакупок.

По контракту, будут застрахованы риски гибели аппаратов по любой причине.

Страховая сумма составляет 2,87 млрд руб. Максимальная премия по договору - 135,58 млн руб. СК «Альфастрахование» предложила за свои услуги 121,8 млн руб.

Также в конкурсе участвовала СК «Согласие» с ценой контракта в 132 млн руб.

Пуск ракеты «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-05» запланирован на 28 июля 2017 г. с космодрома Байконур.