Google тестирует автоплей видео в результатах поиска

Google начал тестировать автоматическое воспроизведение видео - «один из самых противоречивых аспектов современного интернета» - прямо в поисковой выдаче, пишет The Guardian со ссылкой на представителей профессионального сообщества. Autoplay был замечен в специально настраиваемой поисковой панели при поиске по названию фильма.

«Мы постоянно экспериментируем со способами улучшения поиска для пользователей, однако в данный момент не намерены объявлять о нововведениях», - сказал газете представитель Google.

По мнению эксперта издания, это очень радикальный шаг для Google, особенно учитывая более статичную поисковую выдачу по сравнению с лентами соцсетей, особенно Facebook. Недавно стало известно, что Google коренным образом переработает свою заходную страницу, остающуюся концептуально неизменной с момента запуска сервиса в 1996 г.