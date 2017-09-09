Рогозин: боевая машина «Терминатор» сегодня взорвала рынок экспорта

Боевая машина поддержки танков «Терминатор» после успешного применения в Сирии резко повысила свой экспортный потенциал, заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«Терминатор» сегодня фактически взорвал рынок экспорта, — сказал он. — Я удивлен, что они [импортеры] только сейчас проснулись».

Он отметил, что экипаж «Терминатора-2» состоит из трех человек, а не из пяти. «Пример Сирии показал, что эта машина — именно для такого рода боевых действий в городских условиях», — добавил Рогозин.