Космический грузовик Dragon отстыковался от МКС

Космический грузовой корабль Dragon американской компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю. NASA ведет прямую трансляцию.

Маневр по отстыковке проводили астронавты NASA и ЕКА Рэндольф Брезник и Паоло Несполи. Корабль должен приводниться в Тихом океане через несколько часов.

Космический грузовик 16 августа доставил на МКС почти 3 т грузов. Теперь он должен доставить на землю 1,7 т грузов, в том числе образцы, собранные в рамках экспериментов по биологии.