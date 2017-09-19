Шведская Telia продаст 14% Turkcell примерно за $515 млн

Sonera Holding B.V., дочерняя компания шведского телекоммуникационного холдинга Telia Company, завершила прием заявок на покупку акций турецкой Turkcell, по итогам собранных предложений цена одной акции составила 11,6 турецкой лиры.

Как говорится в сообщении Telia, всего за 153,5 млн акций турецкой компании Sonera Holding получит 1,78 млрд турецких лир, или около $515 млн по текущему курсу лиры.

После сделки доля шведской компании в Turkcell сократится до 24% с 38%.