Google решил убрать бесплатный доступ к платным статьям из поиска

Google сообщил в официальном блоге об отмене с этой недели безусловного бесплатного доступа к платному новостному контенту из поиска (first click free), работавшего целое десятилетие.

«Политику first click free заменит Flexible Sampling - пишет Google. - С текущей недели первый клик перестает быть бесплатным - то есть издатели больше не обязаны предоставлять минимум три свободных публикации в день через Google Search и Google News до того, как пользователю будет показан пейволл». Читателям, таким образом, будет затруднен доступ к платным статьям.

Это может способствовать потеплению «ледяных отношений» между интернет-гигантом и некоторыми из наиболее активных критиков его власти в интернете, пишет The Wall Street Journal. Политика Google подрывала усилия издателей, которые хотят получать доходы за счет предоставления информации за деньги.

Google, которая входит в холдинг Alphabet, также объявила о намерении разработать инструменты для увеличения подписки. В частности, компания позволит пользователям упростить процесс подписки за счет возможности логиниться с паролем от аккаунта в Google, а также использовать уже внесенные в профиль пользователя данные (в том числе номера кредитных карт).

Новостные СМИ, некоторые из которых призывали к подобным изменениям на протяжении многих лет, приветствовали шаги Google с осторожным оптимизмом.

News Corp., владеющая The Wall Street Journal, в этом году запретила бесплатный доступ к своим материалам из поиска Google. В результате позиции новостей WSJ в рейтинге поиска Google снизились, что привело к сокращению трафика из поисковика на сайт издания на 38%, а из Google News - на 89% в августе относительно того же месяца прошлого года. Интернет-компания объяснила это тем, что ее поисковая система не индексировала новости, к которым пользователи не могли получить доступ бесплатно.

Теперь же, согласно заявлениям Google, хотя компания по-прежнему будет поощрять СМИ предоставлять бесплатные образцы, но решение об этом не будет влиять на место в рейтинге поисковых запросов.