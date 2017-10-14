С «Байконура» стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-07»

В 11.47 мск в субботу с космодрома «Байконур» успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-07». Об этом сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

«Через 8 мин. 48 сек. с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя», — говорится в сообщении. Специалисты приступили к управлению его полетом.

Стыковка корабля с Международной космической станцией должна состояться около 14.00 мск в понедельник, 16 октября.

Пуск ракеты был запланирован на четверг, 12 октября, но был перенесен на резервную дату. «Прогресс МС-07» планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через 3 ч после старта за счет полета по двухвитковой схеме.

Грузовик доставит на МКС более 2 т грузов — топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.