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Пользователи сообщили о сбое в Telegram

Ведомости
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Российские пользователи Telegram в понедельник сообщили о проблемах с интернет-мессенджером: задерживается отправка и прием сообщений. С 15.10 мск сбои наблюдаются в десктопном приложении и в web-версии. Программа сообщает о «внутренней ошибке сервера». Позднее о сбое сообщили пользователи по всему миру - от Франции до Индонезии.

Неделю назад, 18 декабря, сбой Telegram охватил не только Россию, но и Германию, Италию, Белоруссию и Украину. Сбои в работе Telegram вызваны перегруженностью, заявил основатель мессенджера Павел Дуров. «Из-за безумного роста [трафика] в последнее время... сообщения доставлялись медленнее, чем обычно. Мы внесли некоторые изменения, завтра все должно быть ОК», – написал он неделю назад на своей странице в Twitter.

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Бизнес
Новости

Наблюдательный совет «Алросы» одобрил продажу газовых активов

Интерфакс
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Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» одобрил продажу газовых активов с аукциона.

Совет проголосовал за продажу 100% в компаниях «Маретиом инвестментс лимитед» и «Веларион инвестментс лимитед» («Геотрансгаз» и «Уренгойская газовая компания») единым лотом на открытом аукционе по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком, говорится в сообщении. «Алроса» ожидает, что аукцион пройдет в I квартале 2018 г.

Выручка от продажи газа за 9 месяцев 2017 г. не превышала 3% от общей выручки по группе «Алроса», следует из отчета компании по МСФО. «Алроса» рассматривает газовые активы как непрофильные и хочет продать их любой ценой, даже ниже балансовой стоимости (36 млрд руб.), говорил ранее вице-президент по экономике и финансам компании Алексей Филипповский.

«Алроса» консолидировала 100% в «Геотрансгазе» и «Уренгойской газовой компании» весной 2012 г., выкупив по 90% за $1,037 млрд у «ВТБ капитала» и по 10% у «Метрополя» за $100 млн. В том же году компания заключила соглашение о намерениях с ОАО «Зарубежнефть», которое предусматривало продажу 25%+1 акций ЗАО «Геотрансгаз» и 26%-ной доли в «Уренгойской газовой компании» с возможностью увеличения доли до контроля в середине 2013 г. Сделка по продаже блокпакетов «Зарубежнефти» планировалась исходя из оценки газовых активов в $1 млрд, транзакция не состоялась.

После этого «Алроса» заключила соглашение с «Роснефтью» о продаже газовых компаний за $1,38 млрд до конца 2013 г., стороны заключили соответствующее соглашение. Но «Роснефть», ознакомившись с данными о запасах месторождений, сочла стоимость завышенной. Стороны договорились пробурить дополнительные скважины на месторождениях для определения уровня запасов, после чего переговоры о сделке прекратились.

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Политика
Новости

Власти Москвы опубликовали список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом

Ведомости
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Мэрия Москвы опубликовала список погибших и пострадавших в ДТП у метро «Славянский бульвар», где в понедельник автобус въехал в подземный пешеходный переход. По данным московских властей, четыре человека погибли на месте. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших. Согласно списку мэрии, среди погибших удалось опознать только одного человека – это 38-летняя Елена Михайлова. В списке неизвестных погибших также числятся женщина 45 лет и 18-летний мужчина. Возраст четвертого погибшего не указан.

В московских больницах находятся девять человек, указывает мэрия. Среди пострадавших двое находятся в удовлетворительном состоянии и отказались от госпитализации. Состояние еще девяти пострадавших  - средней степени тяжести. Трое из них доставлены в НИИ СП имени Н.В. Склифосовского, трое - в ГКБ имени С.П. Боткина, одна женщина - в ГКБ № 7, 16-летняя девушка - в ДГКБ № 9 имени Г.Н. Сперанского и еще одна женщина в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова. 

В понедельник у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте автобус въехал в подземный пешеходный переход. ГУ МВД по Москве сообщало о пяти погибших, по данным источника «РИА Новости» пострадали 15 человек. Полиция сообщила, что рассматривает две основные версии ДТП: водитель не справился с управлением, либо автобус был неисправен.

Водитель после аварии задержан. По данным Следственного комитета, на допросе он рассказал, что автобус, находясь на остановке, «внезапно начал самостоятельное движение». По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Финансы
Новости

Набиуллина призвала не хранить новые банкноты в качестве сувениров

Ведомости
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала не хранить в качестве сувениров новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб., выпущенные в октябре. По ее словам, в 2018 г. эти банкноты будут шире распространены.

«Понятно, пока они редкие. Даже некоторые магазины, мы понимаем это тоже, пока опасаются брать эти купюры», - сказала Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». Она добавила, что ограничений в выпуске новых купюр нет, поэтому хранить их нет никакого смысла.

По словам Набиуллиной, новые купюры соответствуют современным стандартам банкнотного дизайна, возможно, эти же стандарты учтут при плановой замене купюр других номиналов. Регулятору пока неизвестно о фактах подделки новых банкнот, такие сведения в ЦБ не поступали.

Новые банкноты были запущены в обращение 12 октября. Первыми их получили изображенные на купюрах регионы - Крым и Дальний Восток и Москва. Новые банкноты будут выпускаться «в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты банкнотного ряда», сообщал ЦБ.

На прошлой неделе стало известно, что Набиуллина появилась в клипе ЦБ о новых банкнотах. Он называется «Новые купюры 2000 и 200 рублей странно действуют на людей» и опубликован на официальном канале регулятора на YouTube.

Как выглядят банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

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Политика
Новости

Навальный обратитcя в Конституционный суд после отказа ЦИК в регистрации

Интерфакс
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Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что обжалует сегодняшний отказ Центризбиркома в регистрации его инициативной группы на выборах президента в Конституционном суде.

«Мы, конечно, безусловно обжалуем это везде - в Конституционном суде. Но мы понимаем отлично, что это часть одной системы», - заявил Навальный в понедельник журналистам.

ЦИК отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента России Алексея Навального, по причине отсутствия у него пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. «Не могу сказать, что решение для нас неожидаемое, - сказал оппозиционер. - Мне показалось, что Центральная избирательная комиссия и сама персонально Памфилова даже не пыталась изобразить, что решение не имеет политической мотивации».

После заседания ЦИК Навальный опубликовал видеообращение, в котором объявил, что без его участия выборов президента фактически не будет. Он призвал избирателей к забастовке. «Мы объявляем забастовку избирателей, - сказал Навальный. - Процедура, в которой нам предлагают участвовать, не является выборами : в ней участвуют лишь Путин и кандидаты, которых он лично выбрал». Предвыборные штабы Навального становятся штабами забастовки и переключаются на мониторинг явки на выборах.

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Политика
Новости

«Справедливая Россия» поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты

Ведомости
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Партия «Справедливая Россия» поддержала выдвижение кандидатуры нынешнего главы государства Владимира Путина на пост президента России на выборах, которые состояться 18 марта 2018 г., передает «Интерфакс».

Съезд партии решил отправить своих представителей для работы в избирательном штабе Путина, который собирается принимать участие в президентской гонке как самовыдвиженец. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред фракции Михаил Емельянов.

В понедельник «Справедливая Россия» провела девятый съезд. Партия решила не выдвигать своего кандидата на президентских выборах 2018 г. Эсеров включат в состав инициативной группы, которая 26 декабря выдвинет Путина кандидатом в президенты.

Путин будет участвовать в выборах президента как самовыдвиженец четвертый раз. Для регистрации ему необходимо собрать 300 000 подписей избирателей. Помимо этого в поддержку Путина должна быть сформирована инициативная группа из 500 человек.

25 декабря ЦИК отказал Навальному в участии в выборах из-за наличия судимости по делу «Кировлеса».

«Вечные» кандидаты в президенты

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Политика
Новости

Памфилова обвинила Навального в оболванивании молодежи

Ведомости
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Председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила оппозиционера Алексея Навального в оболванивании молодежи во время выступления Навального в ЦИК. Сегодня Центризбирком поставил на голосование вопрос об отказе в регистрации инициативной группе по выдвижению Навального кандидатом в президенты на том основании, что у оппозиционера нет пассивного избирательного права из-за судимости по тяжкой статье. Никаких замечаний по документам у ЦИК не было.

Навальный в очередной раз сослался на Конституцию и решения ЕСПЧ, которые, по его мнению, дают ему право участвовать в выборах президента, и призвал ЦИК выполнять свою работу, которую он оплачивает как налогоплательщик. В случае отказа в регистрации явка на президентских выборах снизится, считает он.

«Вы чиновники, сидящие на моей шее и тех людей, которых вы не пускаете на выборы», - сказал Навальный. «Я в советские времена 12 лет отпахала на производстве, а вы - я не видела, что вы делаете что-то кроме того, что собираете деньги незаконным образом и оболваниваете несчастную молодежь», - ответила Памфилова.

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Политика
Новости

Саакашвили призвал сторонников собраться у здания суда

Ведомости
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Лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников поддержать его у здания суда в Киеве, где во вторник решится вопрос о его выдворении из страны.

«Завтра я иду на суд и приглашаю туда тех, кому небезразличен вопрос справедливости в Украине», – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам политика, у украинских властей «нет ни одного законного инструмента экстрадировать постоянного жителя Украины».

В июле экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии был лишен украинского гражданства. Киев объяснил это тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при получении паспорта. В сентябре Саакашвили с помощью сторонников прорвался на территорию Украины через кордон пограничников.

В начале декабря Саакашвили задержали в Киеве. Прокуратура требовала поместить политика, обвиняемого в содействии преступной организации, под домашний арест, но суд не удовлетворил это ходатайство. 17 декабря сторонники Саакашвили пытались взять штурмом здание Октябрьского дворца в Киеве после организованного им марша за импичмент президента Украины Петра Порошенко.

Как сторонники Саакашвили отбили его у спецслужб Украины

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Экономика
Новости

ЦБ спрогнозировал рост инфляции в 2018 году

Интерфакс
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Инфляция в России по итогам 2017 г. останется вблизи 2,5%, но к концу 2018 г. приблизится к 4%, говорится в комментарии Банка России.

«Состояние продовольственного рынка дает основание полагать, что инфляция в декабре 2017 г. останется около ноябрьского уровня, - отметил регулятор. - По мере того как действие временных факторов со стороны предложения продовольствия будет исчерпано, сформируются условия для приближения инфляции к 4% к концу 2018 г.».

Банк России отмечает, что на динамику продовольственной инфляции в начале 2018 г. может оказать влияние снижение запасов отечественных картофеля и овощей открытого грунта. «При проведении денежно-кредитной политики Банк России будет учитывать риски отклонения инфляции от цели как вверх, так и вниз, в том числе риски, связанные с динамикой инфляционных ожиданий, которые даже при сохранении инфляции вблизи 4% могут по-прежнему быть чувствительными к изменению цен на отдельные группы товаров и услуг и курсовой динамике», - отмечает ЦБ.

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Политика
Новости

Компания-перевозчик рассказала о водителе попавшего в ДТП автобуса

Ведомости
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Авария с участием автобуса «Мострансавто» произошла приблизительно в 14.30 мск. Водитель автобуса работал в компании с 2000 г. «Водитель автобуса 1959 года рождения, водительский стаж с 1985 г., гражданство РФ», - рассказал представитель «Мострансавто». Как сообщили в компании, на место аварии выехали представители «Мострансавто». Пострадавшие получат компенсации от страховой компании по ОСАГО.

Автобус «ЛиАЗ» был выпущен в 2016 г., его эксплуатация началась в 2017 г. Автобус следовал по маршруту «Сколково – метро «Славянский бульвар». На данный момент на месте аварии находится министр транспорта Московской области Игорь Тресков. На месте происшествия работают все экстренные службы. Предварительные причины ДТП устанавливаются.

25 декабря днем рейсовый автобус съехал в подземный пешеходный переход возле станции метро «Славянский бульвар». По данным МВД, погибли пять человек. Как сообщил ТАСС, госпитализированы девять человек, двоим оказана медицинская помощь на месте происшествия. Причины происшедшего устанавливаются. Водитель автобуса задержан.

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Политика
Новости

В Москве объявили штормовое предупреждение

Интерфакс
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В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра, метель и гололедица, сообщила пресс-служба столичного МЧС. «По прогнозам Росгидромета, в период с 17.00 до 21.00 часа 25 декабря 2017 г. в Москве ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций. На дорогах возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение травматизма населения.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», - советует МЧС.

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Политика
Новости

Въехавший в подземный переход автобус подняли на поверхность

Ведомости
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Автобус, съехавший 25 декабря в подземный переход у метро «Славянский бульвар», извлекли на поверхность, сообщил находящийся на месте ДТП корреспондент «Ведомостей».

По его словам, перед тем как вытаскивать автобус из перехода, под него сбрасывали снег, чтобы не загорелось топливо. Движение по Кутузовскому проспекту частично перекрыто.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели пяти человек в ДТП с автобусом. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). МВД ранее сообщило, что рассматриваются две версии происшедшего: водитель не справился с управлением и техническая неисправность автобуса.

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Политика
Новости

СК рассказал о показаниях водителя въехавшего в переход автобуса

Ведомости
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Водитель автобуса, въехавшего в переход у станции метро «Славянский бульвар», рассказал, что пытался остановить машину, но ему это не удалось. Это следует из сообщения на сайте Следственного комитета (СК) России.

Со слов водителя, автобус перед ДТП «внезапно начал самостоятельное движение», говорится на сайте СК. Водитель рассказал, что пытался остановить автобус, но тормозная система не сработала, сообщает СК.

По факту аварии СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным СК, в результате аварии погибли четыре человека. В свою очередь Главное управление МВД по Москве ранее сообщало о пяти погибших. Пострадали более десяти пешеходов, точное количество уточняется, сообщает СК. Источник «РИА Новости» сообщал о 15 пострадавших.

Имя водителя не называется. Он родился в 1959 г., его водительский стаж исчисляется с 1985 г., сообщил представитель компании Мострансавто, которой принадлежит автобус. Он отметил, что водитель имеет российское гражданство и работает в компании с 2000 г. Автобус «ЛиАЗ-5292.60» выпущен в 2016 г., в эксплуатацию поступил в этом году, рассказал представитель Мострансавто.

В понедельник, 25 декабря, у метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный пешеходный переход. Полиция сообщила, что рассматривает две версии происшедшего: водитель не справился с управлением и неисправность автобуса. Водителя после аварии задержали и отправили на допрос.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил внепланово проверить весь автобусный парк Москвы.

Автобус въехал в пешеходный переход в Москве – фотографии с места происшествия

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