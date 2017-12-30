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«Интерфакс» узнал о несовместимости оборудования на спутнике «Ангосат»

Связь со спутником «Ангосат» была потеряна из-за несовместимости российского и французского стандартов оборудования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «Ангосат» успешно вышел в точку стояния на геостационарной орбите. После его запуска возникли проблемы из-за нестыковки российских и французских регламентов», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на спутнике есть компоненты французского производства, из-за их несовместимости с российскими возникли сложности. «Проблему удалось дистанционно решить группе молодых сотрудников РКК "Энергия", которая разрабатывала космический аппарат», - сказал источник.

Ракета-носитель «Зенит-3SLБ» со спутником «Ангосат» была запущена с Байконура 26 декабря. Запуск и отделение спутника от ракеты прошли в штатном режиме, однако потом связь с аппаратом была потеряна.

В пятницу «Роскосмос» сообщил, что специалисты восстановили связь с «Ангосатом». «Со спутника получена телеметрическая информация, которая показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме», - сообщили в «Роскосмосе».

«Ангосат» - космический аппарат, созданный в интересах Анголы, для обеспечения вещания в частотных C- и Ku-диапазонах на территорию Африки. Проект «Ангосат» предусматривает создание спутника связи, его запуск и создание наземной инфраструктуры связи и телевизионного вещания.