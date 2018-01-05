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Group-IB не исключила масштабных затрат бизнес-пользователей из-за уязвимости процессоров

ТАСС/Ведомости
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Обнаруженная уязвимость в процессорах Intel может потребовать от корпоративных пользователей компьютеров с такими процессорами масштабных вложений, рассказал ТАСС заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB Сергей Никитин.

Об уязвимостях сообщили в среду эксперты Google. Одна из них, Meltdown, касается только чипов производства Intel на ноутбуках и компьютерах. Другая уязвимость, получившая название Spectre, обнаружена в чипах Intel, AMD и ARM в смартфонах, планшетах и компьютерах.

По словам Никитина, аппаратная уязвимость затрагивает практически все процессоры Intel с 1995 г. Закрыть ее можно программными «костылями», но любая «программная заплатка» в любом случае сказывается на производительности, пояснил он. 

Для домашних пользователей разница может быть незаметна, отметил Никитин, но для бизнеса, оперирующего многопроцессорными серверами, она значительна. «Причем настолько, что различные cloud-based компании (работа которых основана на облачных ресурсах), возможно, вынуждены будут нести приличные расходы: для того чтобы отмасштабировать потерю производительности, им придется докупить еще 20% серверов», – подытожил он.

Никитин пояснил, что уязвимость позволяет получить доступ к памяти параллельно исполняемых процессов, этим могут воспользоваться злоумышленники: «Допустим, вы общаетесь с кем-то в каком-либо приложении, а в соседнем окне браузера заходите в почту. "Благодаря" этой уязвимости ваш пароль из процесса мессенджера можно считать».

Накануне крупнейший в мире производитель процессоров Intel сообщил, что Spectre и Meltdown могут позволить хакерам получить доступ к такой информации, как пароли и ключи шифрования компьютера, которые могут быть использованы для доступа к зашифрованным сообщениям. Уязвимостям оказались подвержены все компьютеры Mac и устройства на операционной системе iOS, сообщила корпорация Apple.

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Политика
Новости

Ложное предупреждение о землетрясении вызвало кратковременную панику в Токио

Ведомости
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Предупреждение о мощном землетрясении в Японии, разосланное миллионам жителей в пятницу, вызвало кратковременную панику и привело к сбоям в работе общественного транспорта в Токио, сообщает BBC. Однако оповещение оказалось ложным сигналом тревоги, вызванным ошибкой в ​​системе предупреждения о землетрясениях.

Железнодорожные перевозки в Токио были временно приостановлены. 

Власти полагают, что предупреждение Японского метеорологического агентства отправилось, так как система раннего предупреждения восприняла два незначительных землетрясения как одно мощное. Агентство ожидало, что землетрясение магнитудой 6,4 ударит по побережью префектуры Ибараки на северо-востоке Японии. Однако вместо этого произошло два землетрясения: магнитудой 4,4 и 3,9. Как передает NHK со ссылкой на метеорологическое агентство, система могла принять два землетрясения за одно, так как как они произошли с разницей в несколько секунд.

Это не первый случай, когда ложная тревога вызвала панику в Японии. В августе 2016 г. Японское метеорологическое агентство прислало предупреждение о землетрясении магнитудой 9,1, и отменило его несколько секунд спустя, однако его получили на смартфоны многие жители. 

В Японском метеорологическом агентстве признали, что нынешняя система предупреждений не всегда работает корректно и пообещали работать над ее улучшением. 

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Бизнес
Новости

Порошенко объявил о начале года «энергетической независимости» Украины

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале года энергетической независимости страны. «Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», – написал он в Twitter и добавил, что Украина уверенно «начала 2018 г. – год энергетической независимости».

В конце прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору «Нафтогаза» с «Газпромом». Судебное определение не было опубликовано, поэтому каждая сторона трактовала его в свою пользу.

«Нафтогаз» объявил, что суд отклонил требование «Газпрома» в рамках принципа «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг., снизив цену на 27,4%. Компания оценила положительный эффект для себя от решения арбитража в более чем $75 млрд за весь срок действия контракта. «Газпром» в свою очередь сообщил, что суд обязал «Нафтогаз» заплатить $2 млрд задолженности за поставленный газ. Кроме того, украинская компания будет должна с 2018 г. и до окончания контракта в 2019 г. ежегодно отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа.

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Стиль жизни
Новости

МОК утвердил форму для сборной России по хоккею

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российских хоккеистов на Олимпийских играх 2018 г., сообщил ТАСС источник, знакомый с процессом согласования экипировки российских спортсменов. Также о том, что МОК утвердил окончательный вариант формы, сообщил «Чемпионат», в распоряжении которого оказались фотографии.

На форме не будет эмблемы с изображением хоккеиста и будет нанесена надпись Olympic Athlete from Russia, под которым в Южной Корее будут выступать все российские спортсмены.

Федерация хоккея России ждет окончательного утверждения формы со стороны фирмы-изготовителя.

Ранее МОК запретил российским спортсменам использовать в экипировке национальную символику на Олимпийских играх в Пхенчхане. Это связано с тем, что российских олимпийцев допустили до участия в соревнованиях только в нейтральном статусе. Такое решение МОК принял в начале декабря. Решение об участии россиян будет приниматься индивидуально специальной комиссией. Их будут представлять как олимпийских атлетов из России. В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения будет звучать олимпийский гимн, а не российский.

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Политика
Новости

В ОБСЕ обеспокоены высылкой российских журналистов из Латвии

Ведомости
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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с недавними депортациями российских журналистов из Латвии, говорится на сайте организации.

«Я напоминаю, что государства - участники ОБСЕ взяли на себя обязательство содействовать работе и аккредитации журналистов из других государств ОБСЕ», - написал Дезир в письме латвийским властям. Он призвал власти Латвии пересмотреть применение «ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов».

Ранее МИД России призвал ОБСЕ отреагировать на высылку журналистов из Латвии, говорилось на сайте ведомства. Российский МИД ждет «внятной публичной позиции и конкретных шагов» от ОБСЕ, говорится в сообщении.

В четверг стало известно, что власти Латвии выдворили из страны двух российских журналистов - корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга – корреспондента телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева. По данным «России 24», Курлаеву обвиняют в угрозе национальной безопасности Латвии. Она была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии, сообщал ТАСС.

Дезир подчеркнул, что аргументация высылки остается неясной. 

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Финансы
Новости

ЦБ с 1 марта упростит требования валютного контроля для российских экспортеров

Ведомости
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Банк России с 1 марта упростит требования для российских экспортеров по предоставлению документации при оформлении операций с валютой, говорится в сообщении ЦБ.

Уполномоченные банки не будут требовать от экспортеров оформления паспортов сделок и справок о валютных операциях, отметил регулятор. Изменения предусмотрены инструкцией Банка России, которая вступит в силу с 1 марта. Изменения перераспределяют нагрузку в части валютного контроля с участников внешнеэкономической деятельности на уполномоченные банки, что позволит снизить издержки клиентов банка, пояснил ЦБ.

Политика
Новости

Саакашвили назвал приговор грузинского суда незаконным

Ведомости
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает приговор Тбилисского городского суда в отношении него незаконным. «Приговор» грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили, по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», – написал Саакашвили в Facebook.

По его мнению, судить президента за использование права на помилование - это «говорит о полностью политическом характере этого процесса».

Тбилисский городской суд в пятницу заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы за «злостное превышение полномочий» на посту президента Грузии. Суд согласился с обвинениями прокуратуры, что Саакашвили в 2009 г. незаконно помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 г. банкира Сандро Гиргвлиани.

10 цитат Михаила Саакашвили

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Бизнес
Новости

Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины относительно деятельности в Крыму

Ведомости
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Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли претензии Украины к работе своих ритейлеров в Крыму, пишет Deutsche Welle.

В пресс-службе автоконцерна сообщили, что бренды Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения: «Противоположные оценки вызывают у нас удивление».

В Adidas подчеркнули, что компания «в принципе придерживается действующего законодательства».

В четверг министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев применит меры в отношении немецких компаний Adidas и Volkswagen за работу в Крыму. «Вы знаете, что мы много сделали для того, чтобы российское мошенничество, как в случае с поставками турбин Siemens на территорию оккупированного Крыма, никогда не повторилось», - заявил Климкин.

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Политика
Новости

В России стартовал сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина

Ведомости
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В пятницу в России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты Владимира Путина. Сбор начали активисты движения «Волонтеры Победы» в Хабаровске, сообщил агентству «Интерфакс - Дальний Восток» представитель движения в Хабаровском крае.

Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 000 подписей избирателей в свою поддержку, на каждый субъект должно приходиться не менее 7500 подписей россиян, проживающих на его территории.

26 декабря в 57-м павильоне ВДНХ прошла церемония выдвижения Путина на четвертый президентский срок. Инициативная группа, выдвинувшая действующего президента на выборы, состояла из 668 депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, представителей парламентской и непарламентской оппозиции и звезд культуры, искусства и спорта. Путин на церемонии не присутствовал.

О намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г. Путин заявил 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, посвященной 85-летию предприятия. «Это всегда для любого человека очень ответственное решение. Потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее», – сказал президент.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 г. Совет Федерации 18 декабря дал официальный старт избирательной кампании.

Кто выдвинул Путина в президенты

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Политика
Новости

Саакашвили в Грузии заочно приговорили к трем годам лишения свободы

Ведомости
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Тбилисский городской суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы за «злостное превышение полномочий» на посту президента Грузии, передает «Интерфакс».

Изначально суд определил в качестве наказания четыре года заключения, однако срок сократили по закону об амнистии на одну четверть — до трех лет, уточняет «РИА Новости».

Суд согласился с обвинениями прокуратуры, что Саакашвили в 2009 г. помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство в 2006 г. банкира Сандро Гиргвлиани. После оглашения приговора адвокат София Гогличидзе заявила, что «в деле нет ни одного свидетельства, подтверждающего вину Саакашвили», так как он имел право помиловать полицейских, являясь президентом.

Прокуратура ранее заявляла, что Саакашвили, «злостно используя свое служебное положение», участвовал в фальсификации данного уголовного дела вместе с тогдашним бывшим министром внутренних дел Вано Мерабишвили, бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая и другими должностными лицами. Прокуратура Грузии также обвиняла Саакашвили в сокрытии истинных обстоятельств убийства и укрывательстве убийц Гиргвлиани.

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Политика
Новости

The Hill узнал о новом расследовании ФБР в отношении Хиллари Клинтон

Ведомости
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Министерство юстиции США начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон с целью выяснить, участвовал ли фонд Clinton Foundation в незаконной деятельности, когда Клинтон занимала пост госсекретаря США, пишет The Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Агенты ФБР из города Литтл Рок уже допросили как минимум одного свидетеля в прошлом месяце, сообщает издание. Собеседники The Hill рассказали, что ФБР интересует, обещала ли Клинтон какие-либо политические преференции людям, которые жертвовали в фонд, и соответствует ли работа фонда налоговому законодательству.

ФБР официально не комментирует информацию о расследовании. Представитель Клинтон Ник Меррилл и представитель фонда Крэйг Минассян не предоставили комментарии, пишет The Hill, но ранее и Меррилл, и в фонде изданию сообщали, что Клинтоны никогда не торговали никакими политическими преференциями для привлечения пожертвований.

В 2015 г. The New York Times писала, что средства канадской Uranium One (100% которой контролирует российская госкорпорация «Росатом») косвенно использовались для финансирования Clinton Foundation по мере того, как Хиллари Клинтон, бывшая руководителем госдепартамента в 2009–2013 гг., одобряла приобретение Uranium One российской компанией. Способствовали ли эти пожертвования продвижению урановой сделки, неясно, признавала NYT.

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Политика
Новости

Минфин США внес пять иранских компаний в санкционный список

Ведомости
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Минфин США внес в санкционный список пять иранских компаний, «связанных с ключевыми элементами иранской программы разработки баллистических ракет», говорится на сайте ведомства.

Санкции введены в отношении Shahid Eslami Research Center, Shahid Kharrazi Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Sanikhani Industries и Shahid Shustari Industries за то, что они находятся в собственности либо под контролем иранской Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG).

«Пока иранский народ страдает, его правительство и Корпус стражей исламской революции спонсируют зарубежных военных, террористические группировки и нарушителей прав человека», - приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивена Мнучина. Он добавил, что США продолжат бороться «с вредоносной деятельностью иранского режима», в частности, будут вводить дополнительные санкции.

SBIG, которая отвечает за разработку и производство иранских твердотопливных баллистических ракет, в настоящее время находится под санкциями США, ООН и ЕС.

Ранее Вашингтон пригрозил привлечь к ответственности лиц, причастных к применению насилия в отношении участников протестов в Иране. Беспорядки в стране начались из-за сложной экономической ситуации больше недели назад. В результате столкновений погибли не менее 20 человек, более 450 арестованы за участие в беспорядках.

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