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Парламент Ирана назвал условие работы Telegram в стране

Мессенджер Telegram для свободной работы на территории Ирана должен принять на себя обязательство не участвовать в продвижении антииранской повестки, заявил представитель парламента Исламской Республики Бероуз Немати. Сейчас власти разблокировали доступ к мессенджеру.

«Парламент не поддерживает фильтрацию Telegram, но он (мессенджер. – «Ведомости») должен пообещать, что не будет использоваться в качестве оружия врагов иранского народа», – приводит Firstpost слова Немати, опубликованные на его странице в Instagram .

Иранский парламент на закрытом заседании в воскресенье обсудил прошедшие в стране антиправительственные выступления, в том числе парламентариями был поднят вопрос контроля над интернетом и запрет на Telegram. По мнению иранских властей, мессенджер активно использовался для подстрекательства к беспорядкам.

Создатель Telegram Павел Дуров 31 декабря сообщил, что власти Ирана блокируют доступ к мессенджеру для большинства иранцев после отказа закрыть Telegram-каналы мирных протестующих.

По информации агентства Fars, сейчас власти полностью сняли блокировку с Telegram.

Во время беспорядков на территории Ирана также был отключен доступ Instagram, блокировка была снята 5 января.

Telegram в Иране использует около трети из 80-миллионного населения, мессенджер выступает в том числе одним из основных источников новостей в условиях строгого госконтроля за СМИ.

Антиправительственные митинги начались в Иране 28 декабря, протесты распространились на крупнейшие города страны. Акции продолжаются в воскресенье в ряде городов. В результате протестов был убит 21 человек, сотни демонстрантов задержаны.

Иранские власти заявили, что беспорядки были организованы США, Израилем и Саудовской Аравией на деньги последней.