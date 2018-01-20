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Цукерберг привлечет пользователей Facebook к оценке достоверности новостей

Facebook для повышения достоверности и качества новостей в ленте опросит пользователей, каким источникам они доверяют больше всего, написал на своей странице основатель социальной сети Марк Цукерберг.

В рамках объявленной ранее новой политики Facebook количество непосредственно новостей и рекламы в ленте будет снижено с 5 до 4% в пользу сообщений от друзей.

В связи с тем что количество дезинформации в современном мире растет, отражаемые в Facebook новости теперь будет проверяться на предмет достоверности и информативности, сообщил Цукерберг

«Мы начинаем со следующей недели с проверенных источников», – сказал он. Команда Facebook решила, что наиболее объективно было бы предоставить оценку достоверности источников информации самим пользователям соцсети.

«В рамках наших текущих опросов качества мы теперь будем спрашивать людей, знакомы ли они с источником новостей, и если да, доверяют ли они этому источнику», – объяснил Цукерберг.

Некоторые СМИ пользуются доверием исключительно своих постоянных читателей, в то время как другим источникам доверяют более широкие слои общества, указал он.

Обновление сдвинет баланс новостей на Facebook в сторону источников, которым доверяет общество, отметил основатель соцсети.