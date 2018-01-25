Минкультуры проверит показ «Смерти Сталина» и накажет кинотеатр
Министерство культуры России проверит факт сегодняшнего показа в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина», прокатное удостоверение которого было отозвано, и возбудит административное дело, сообщила в четверг пресс-служба министерства. «Ведомости» сегодня сообщили, что московский кинотеатр «Пионер» показал киноленту «Смерть Сталина» Армандо Яннуччи, прокатное удостоверение на которую Министерство культуры отозвало 23 января.
«После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении», - говорится в сообщении Минкультуры.
Министерство напоминает, что основанием для отзыва прокатного удостоверения №121029217 от 29.12.2017 у картины стал подпункт «д» пункта 20 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения. «Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Прокатчик обязан после получения отзыва в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкультуры прокатное удостоверение», - объясняет Минкультуры.
«Пионер» принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Также он владеет объединенной сетью кинотеатров, работающих под брендами «Синема парк» и «Формула кино». Эти кинотеатры «Смерть Сталина» показывать не стали. Показывают ли этот фильм какие-либо еще кинотеатры в России, неизвестно. Показ фильма без прокатного удостоверения грозит кинотеатру административным штрафом в 50 000-100 000 руб., следует из КоАП. Повторное нарушение такого типа влечет штраф в 100 000-200 000 руб. или приостановку работы кинотеатра на срок до 90 дней.