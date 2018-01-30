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Порошенко объявил об успешных испытаниях украинской крылатой ракеты

Президент Украины Петр Порошенко сегодня объявил об успешном испытании крылатой ракеты (КР) украинского производства. «Еще одна очень хорошая новость сегодня. Украинская крылатая ракета наземного базирования прошла первое успешное испытание. Она способна точно поражать как наземные, так и морские цели», - сообщил официальный Twitter Порошенко.

Ранее об испытании крылатой ракеты отчитался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. «Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты», - цитировала Турчинова пресс-служба СНБО. По его словам, это полностью украинская разработка, головной разработчик - киевское КБ «Луч». «Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», - добавил Турчинов, назвав новую КР «важным фактором сдерживания агрессора».

На опубликованных фото и видео испытаний виден запуск ракеты из транспортно-пускового контейнера. Ракета внешне сильно напоминает созданную еще в СССР противокорабельную ракету Х-35.

У ВС Украины не было крылатых ракет после подписания Будапештского меморандума в 1994 г. После распада СССР на Украине находились более 1000 стратегических КР Х-22, предназначенных для использования бомбардировщиками Ту-160 и Ту-95. Частично они были уничтожены, частично - переданы России.