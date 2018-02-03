Самая маленькая в мире японская ракета успешно вывела на орбиту спутник

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МИД России разочарован антироссийской направленностью ядерной доктрины США

Министерство иностранных дел России глубоко разочаровано содержанием новой ядерной доктрины США, которая была обнародована 2 февраля. «Уже при первом ознакомлении бросаются в глаза конфронтационный заряд и антироссийская направленность этого документа», – говорится в официальном комментарии МИДа.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой назвал потенциальными угрозами Россию, КНДР, Иран и Китай. В документе говорится, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине отмечается, что США продолжат модернизировать ядерные силы.

Документ «перенасыщен разного рода антироссийскими клише», полагают в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИДе назвали это попыткой переложить на других ответственность за усиление международной напряженности.

Кроме того, у российского МИДа вызвал озабоченность «безразмерный» подход Вашингтона к использованию ядерного оружия. По мнению ведомства, ситуации, в которых допускается использовать ядерное оружие, в доктрине описаны слишком расплывчато. Это позволит США «считать практически любое применение военной силы поводом для нанесения ядерного удара».

«Существенно пониженные “пороговые условия” могут привести к возникновению ракетно-ядерной войны даже в ходе конфликтов малой интенсивности», – отметили в МИДе. В связи с этим России придется принимать необходимые меры для собственной безопасности, добавили в министерстве.