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«Национальная медиа группа» создала СП с Sony Pictures Television

«Национальная медиа группа» (НМГ) и Sony Pictures Television объявили о создании совместного предприятия (СП) в России, говорится в сообщении НМГ.

НМГ приобрела 80% компании, осуществляющей вещание пакета платных каналов Sony в России, уточняется в сообщении. В результате на каналах Sony Turbo, Sony Sci-Fi и Sony Entertainment Channel будет продаваться реклама.

«Партнерство с мировым игроком Sony расширяет присутствие НМГ в сегменте платного ТВ, дополняя портфель уникальных брендов», – прокомментировала создание СП гендиректор НМГ Ольга Паскина.

По данным Роскомнадзора, все каналы Sony зарегистрированы на ООО «Эс-пи-ти-ай нетворкс восток». По данным Kartoteka.ru, 80% долей этой компании владела компания, полностью контролируемая медиаменеджером Владимиром Ханумяном. Источник, знакомый с деталями сделки, подтвердил, что НМГ купила пакет Ханумяна. С Ханумяном связаться не удалось.

Бизнесмен приобрел контроль над «Эс-пи-ти-ай нетворкс восток» у Sony Pictures в 2016 г., когда в России вступили в силу ограничения для иностранцев в СМИ. Ханумян долгое время работал в «СТС Медиа» - с момента основания компании до 2009 г., затем он был топ-менеджером НМГ, АФК «Система» и «Газпром-медиа».