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Кинотеатр «Пионер» повторно оштрафовали за «Смерть Сталина»

Мировой суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» еще на 100 000 руб. за показ британской комедии «Смерть Сталина», сообщает корреспондент «Ведомостей» из суда.

23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, - над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января. Несмотря на заявление Мединского, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз. Адвокат «Пионера» Юлий Тай настаивал что кинотеатр был официально уведомлен об отзыве удостоверения лишь вечером 26 января после визита сотрудников Минкульта.

Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Именно оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Всего сотрудники Минкульта составили пять протоколов в отношении «Пионера» - за каждый проведенный сеанс. Суд принял к производству только три из них. В четверг суд уже успел рассмотреть два протокола и дважды решил оштрафовать кинотеатр на 100 000 руб.

Ранее, 13 февраля, мировой суд постановил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.

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