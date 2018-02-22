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Кинотеатр «Пионер» в третий раз оштрафовали за «Смерть Сталина»

Мировой суд вынес уже третий штраф кинотеатру «Пионер» за показ британской комедии «Смерть Сталина», сообщает корреспондент «Ведомостей» из суда. Вынесены два штрафа на 100 000 руб. и один штраф на 80 000 руб. Совокупно кинотеатр оштрафован на 280 000 руб.

23 января министр культуры Владимир Мединский заявил, что его министерство отзывает уже выданное прокатное удостоверение на британский сатирический фильм «Смерть Сталина». Министр назвал картину оскорбительной насмешкой над советским прошлым и, «самое противное, над жертвами сталинизма». В России «Смерть Сталина» должна была прокатывать компания «Вольга», премьера планировалась на 25 января. Несмотря на заявление Мединского, «Пионер» не прекратил продажу билетов на фильм, как это сделали другие кинотеатры, и 25-27 января показал фильм пять раз. Адвокат «Пионера» Юлий Тай настаивал, что кинотеатр был официально уведомлен об отзыве удостоверения лишь вечером 26 января после визита сотрудников Минкульта.

Наказать кинотеатр просило Министерство культуры. Именно оно выдает прокатные удостоверения, которые являются разрешением на показ фильмов в кинотеатрах на территории России.

Всего сотрудники Минкульта составили пять протоколов в отношении «Пионера» - за каждый проведенный сеанс. Суд принял к производству только три из них.

По первым двум протоколам суд оштрафовал кинотеатр на максимально возможную сумму - 100 000 руб., по третьему - на 80 000 руб.

Накануне, 13 февраля, мировой суд постановил, что кинотеатр «Пионер» нарушил закон о кинематографии, показав 26 января французский фильм «Диван Сталина» без прокатного удостоверения. Кинотеатр оштрафован на 80 000 руб.

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