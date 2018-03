Mail.ru купила киберспортивный холдинг ESforce

Бизнес

Умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек

На 95-м году жизни умер основатель крупнейшей в США сети магазинов игрушек Toys «R» Us Чарльз Лазарус, передают Bloomberg и CNN.

Он скончался в четверг, через неделю после того, как компания объявила о вынужденной приостановке финансовых операций в США.

Он умер в Манхэттене, рассказал Bloomberg близкий друг бизнесмена, экс-председатель правления компании Майкл Гольдштейн.

Лазарус основал компанию в возрасте 25 лет в 1948 г. Первый магазин, в котором продавались только игрушки, – Toys «R» Us – он открыл в 1957 г. К 1966 г. работало уже четыре магазина Toys «R» Us. Продажи составляли приблизительно $12 млн в год, бизнес был сосредоточен в округе Вашингтон. К 1974 г. сеть насчитывала около 40 магазинов. В 1978 г. Toys «R» Us разместила акции на бирже. К 1985 г. продажи сети выросли до $2 млрд в год. Лазарус оставался на посту гендиректора до 1994 г.